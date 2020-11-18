Москва, , 10:49 — REGNUM Кулинарная обработка продуктов и режим питания крайне важны при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, они заменяют таблетки. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова 18 ноября в интервью радио Sputnik.

Следить за питанием нужно и на стадии лечения, и на стадии длительной ремиссии заболеваний. При хроническом панкреатите, холецистите, дискинезии желчевыводящих путей идеальные пропорции в питании, особенно по жирам, помогут избежать обострений.

«Определенный режим крайне важен, чтобы регулярно происходила работа желчного пузыря и поджелудочной железы», — пояснила диетолог.

Острую, горячую, жареную, жирную пищу, которая даёт сильный сокогонный эффект, нужно исключить при любых проблемах с ЖКТ. Химический покой нужен при обострении гастрита, рефлюксной болезни, холецистита, панкреатита.

Питаться лучше не один или три раза в день, а четыре или пять. При приёме пищи один-два раза в день большими порциями у человека будет изжога, могут появиться эрозии пищевода.

«Определенные порции в еде важны больше, чем таблетки, например, при рефлюксе, когда есть недостаточность кардии», — добавила Дианова.

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