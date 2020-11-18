Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Первые инциденты из-за штормового ветра, пришедшего в Санкт-Петербург, зафиксировали городские службы региона утром 18 ноября.

Малоохтинская набережная в снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

«В 9:20 утра среды пришла информация об упавшем на проезжую часть Новоорловской улицы дереве», — сообщили в комитете по благоустройству Петербурга. Речь идет о Приморском районе города.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Петербурге 18 ноября порывы ветра будут достигать 22 м/с, а в Ленинградской области — 25 м/с. Одновременно в обоих регионах начались осадки в виде снега и мокрого снега.

По данным комитета по благоустройству, минувшей ночью улицы Петербурга убирали 566 единиц техники. «Чтобы не допустить образования скользкости на проезжей части и тротуарах, было использовано 362 кубометров солевого раствора и 18 тонн песко-соляной смеси», — отчитались чиновники.

Утром на улицы Петербурга выехали 578 машин и вышли почти 1300 дворников. Наибольшие усилия прилагаются для уборки опасных в такую погоду участков — набережных, путепроводов, мостов, пешеходных переходов и социально значимых объектов.

По данным синоптиков, днем в Петербурге будет мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный c порывами до сильного. Температура воздуха днем +7…+9 градусов.

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