Тбилиси, , 10:36 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3443 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 18 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 89 395 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 68 929 победили инфекцию, в том числе 2539 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 815 человек с диагнозом COVID-19, из них 37 — в течение последних суток. В стационаре лечат 5763 пациента, в оборудованных гостиницах — 3435. На карантин поместили 2370 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки было выявлено 3117 носителей SARS-CoV-2, а 3638 ранее заразившихся коронавирусом медики признали здоровыми.

Стоит отметить, что из-за высоких темпов распространения коронавируса в Грузии эксперты призывают власти усилить меры по профилактике пандемии. Члены межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса обсуждают варианты ужесточения ограничительных мер в стране.

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