Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM В Свердловской области пока не рассматривается введение жёстких ограничений в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По словам Крекова, действующие нормы и требования являются достаточными. «Сейчас главное выполнять те ограничения, которые уже введены», — сказал чиновник.

Разговора о введении новых санитарных требований власти сейчас не ведут, добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Креков заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19 в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19