Казань, , 10:47 — REGNUM Круглосуточная горячая линия по вопросам доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения начала работу в прокуратуре Татарии с 17 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, организованная горячая линия принимает сведения о своевременности и полноте представления жителям мер господдержки. По будням с 9:00 до 18:00 интересующие вопросы можно задать по телефонам 8 (843) 291-19-25 или 8 (843) 291-18-22 . С 18:00 до 9:00 в будни и нерабочие дни информацию примут по номеру дежурного прокурора — 8 (843) 291-18-81 .

Все поступившие сообщения будут контролироваться надзорным ведомством.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 9 по 13 ноября в рамках Всемирного дня качества управлением Роспотребнадзора Татарии была организована горячая линия по вопросам качества и безопасности товаров и услуг.

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