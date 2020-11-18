Казань, 18 ноября 2020, 10:47 — REGNUM Круглосуточная горячая линия по вопросам доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения начала работу в прокуратуре Татарии с 17 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, организованная горячая линия принимает сведения о своевременности и полноте представления жителям мер господдержки. По будням с 9:00 до 18:00 интересующие вопросы можно задать по телефонам
Все поступившие сообщения будут контролироваться надзорным ведомством.
Ранее ИА REGNUM сообщало, с 9 по 13 ноября в рамках Всемирного дня качества управлением Роспотребнадзора Татарии была организована горячая линия по вопросам качества и безопасности товаров и услуг.
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