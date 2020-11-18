Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Пляж парка культуры и отдыха «Дубки» в Сестрорецке очистили от мусора, который разметало по песчаному берегу. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

Мусор на пляже у парка «Дубки» (цитата группы «ДТП и ЧП в Петербурге» Анна Шушпанова, https://vk.com/spb_today

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе, в настоящий момент пляж парка «Дубки» очищен, однако назвать предполагаемый источник загрязнения и количество вывезенного мусора там не смогли.

О слое мусора, в основном состоящем из женских гигиенических принадлежностей, на Дубковском пляже сообщили неравнодушные жители в социальных сетях. Сложившуюся обстановку петербуржцы назвали «настоящим экологическим бедствием» и отметили, что, помимо мусора, берег окрашен в неестественный зеленый цвет.

Напомним, ранее аналогичный окрас воды горожане заметили у фортов «Риф» и «Шанц» вблизи острова Котлин. Для проверки информации на место была направлена экологическая аварийная служба, которая выяснила, что это загрязнение вызвано естественным процессом скопления сине-зеленых водорослей.

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