Волгоград, , 10:32 — REGNUM Мясо, заражённое вирусом африканской чумы свиней, выявила ветеринарная служба в Волгограде. Под реализацию готовилось семь тонн товара, завезённого из Курской области, сообщает пресс-служба регионального комитета ветеринарии.

Опасную свинину обнаружили на одном из оптовых складов. В холодильниках находилось семь тонн мяса, которое должно было поступить в торговые точки. Чтобы не допустить вспышки опасного для животных заболевания, холодильные камеры опечатали, проводятся необходимые карантинные мероприятия, в том числе выставлены дезинфекционные барьеры.

Заражённую продукция сожгут.