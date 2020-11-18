Челябинск, , 10:27 — REGNUM В Челябинске и Магнитогорске задействованы 28 «ковид-такси», которые обслуживают пациентов и медиков. Об этом сообщает региональное мининформтехнологий, связи и цифрового развития.

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Всего к работам привлечено 28 машин компании «Яндекс.Go». Их задачами являются доставка медиков к пациентам либо транспортировка больных в медучреждения. Первые автомобили вышли на линию 25 октября. В перспективе численность задействованных машин вырастет до 45.

Как пишет Накануне.Ru, салоны таких такси оснащены защитным экраном. А за рулём находятся добровольцы, которые не занимаются обычными заказами. Транспорт дезинфицируют, а водители получают необходимые средства индивидуальной защиты и дезинфекции. Кроме того, «Яндекс.Go» предоставляет водителям страховку на случай вынужденного карантина либо заражения.

Чиновники констатируют, что данный проект позволил медикам серьёзно экономить своё время в дороге и помогать большему числу пациентов. Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между «Яндекс.Такси» и правительсвом региона был заключено в октябре.

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