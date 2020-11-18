Москва, , 10:29 — REGNUM Мутации коронавируса, которые были выявлены ранее, не оказывают влияния на его патогенность и не связаны с тяжестью лечения нового заболевания. Об этом 18 ноября сообщил журналистам и. о директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

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"Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса», — заявил Лиознов.

При этом ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Сибири были найдены определенные изменения коронавируса и выявлены его мутации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 70 млн.