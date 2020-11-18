Уфа, , 10:28 — REGNUM Территория опережающего социально-экономического развития «Кумертау» (ТОСЭР) вошла в ТОП-10 рейтинга моногородов России. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Фонд развития моногородов подвел итоги ежегодного рейтинга моногородов за прошлый год. В результате ТОСЭР «Кумертау» вошел в ТОП-10 и показал высокий уровень социально-экономического развития в РФ.

Рейтинг был рассчитан по 17 показателям, среди которых качество и доступность инфраструктуры, показатели по развитию МСП, оценка взаимодействия города с институтами развития, оценка экономической ситуации в моногороде.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, развитие моногородов является одним из приоритетных направлений республиканского правительства. И Кумертау заслуженно вошел в ТОП-10 рейтинга. На этой территории с 2016 года было создано 1346 рабочих мест и привлечено свыше 2,4 млрд рублей инвестиций. Сейчас на этой территории зарегистрировано 27 резидентов. В текущем году планируется привлечь еще 4−5 компаний.

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