Москва, , 10:25 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции может стабилизироваться через месяц или полтора, считает инфекционист, главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

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«В Москве (перелом) уже наступает, через месяц-полтора по России будет стабилизация обстановки», — сказал Тимаков в эфире «Эхо Москвы».

По его оценке, к концу февраля уже будет снижение колличества выявляемых случаев заражения, на постоянном уровне число заболевших д"о лета будет где-то 5−7 тыс. в сутки точно».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в России выявили 1,971 млн случаев заражения коронавирусом, в том числе 22 410 — за минувшие сутки, выздоровели 1,476 млн человек, скончался 33 931 пациент.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в российских регионах является разной, в целом намечается тенденция к ее стабилизации, считают в Роспотребнадзоре.

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