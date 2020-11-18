Благовещенск, , 10:24 — REGNUM Руководитель минздрава Амурской области Светлана Леонтьева призвала население не заниматься самолечением и не назначать себе самостоятельно антибиотики.

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Она обратила внимание жителей региона на тот факт, что у каждого человека индивидуальная непереносимость препаратов. Люди с подтверждённым лабораторно коронавирусом по-разному переносят заболевание: кому-то для выздоровления необходимы антибиотики, а кому-то — противовирусные препараты.

«Нельзя забывать о том, что, начиная принимать антибиотики, мы уже делаем наш организм привыкающим к антибиотикам. Любое лечение, каждый лекарственный препарат, он агрессивен не только для микробов и вируса, который мы убиваем, но и для организма. Пациенты, которые прошли лечение, очень долго реабилитируются. Это лечение также агрессивно, как химиопрепараты, которые мы не назначаем превентивно. Поэтому не стоит заниматься самолечением и обмениваться советами, что подошло одному может не помочь другому человеку», — подчеркнула Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева объяснила решение Роспотребнадзора РФ о выписке пациента, перенёсшего COVID-19, после получения одного отрицательного теста тем, что с коронавирусной инфекцией специалисты отработали уже восемь месяцев, научились распознавать её и лечить.