Абакан, , 10:34 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Хакасии стабилизирована. Об этом сообщил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло журналистам 18 ноября по итогам рабочей поездки в регион.

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"Сегодня обстановка по COVID-19 в республике стабилизировалась», — заявил Меняйло.

По словам полпреда, стабилизировать ситуацию помогли специалисты федеральных ведомств — Минздрава, Минобороны, МЧС, Минпромторга и Роспотребнадзора, а также главные врачи хакасских больниц.

В настоящее время в регионе налажена работа всей системы здравоохранения. Теперь она способна принять на себя все риски. Минздрав Хакасии со стоящими задачами не справлялся, организаторскую работу выполнили за последние дни федеральный центр и главврачи, подчеркнул Меняйло.

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