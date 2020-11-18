Магадан, Магаданская область, , 10:30 — REGNUM Магаданская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19 и в регионе начинается сокращение пустующих коек в госпиталях, что-то оставляют в резерве.

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В оперативном штабе отмечают, что наметилась тенденция к уменьшению выявленных случаев заражения коронавирусом.

«Мы вышли на плато развития эпидпроцесса в Магадане. В стационарах на 18 ноября находится 191 пациент с подтвержденным COVID-19, 137 из них с пневмонией — то есть тяжёлые и крайне тяжелые. Всего же занято 308 инфекционных коек. На дому продолжают лечение 890 человек», — сказала первый замминистра здравоохранения Колымы Елена Кузьменко.

Коечный фонд коронавирусных коек в регионе заполнен на 62,8%.

Уже закрыли одно из отделений психоневрологического диспансера, там осталось всего 46 коек для коронавирусных больных. И постепенно минздрав будет возвращать медучреждения к профильной деятельности.

«Общая загруженность трёх ведущих стационаров — инфекционного отделения Магаданской областной больницы, детской областной больницы и Ольской районной больницы — составляет 87%. В районных больницах принято решение не сокращать коечный фонд с учётом не очень ясной эпидемиологической ситуации — эти койки остаются зарезервированными», — пояснили в минздраве.

Всего же в 11 медицинских организациях Магаданской области развернуто 12 структурных подразделений для лечения коронавируса, пишет «Магаданская правда».

Второй день на Колыме выявляют по 44 новых носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, можно совершенно твёрдо говорить, что ситуация с заболеваемостью COVID-19, ОРВИ и пневмонией не ухудшилась. Об этом заявил заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник.