Москва, 18 ноября 2020, 10:20 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» с 18 ноября 2020 года возобновляет выполнение полётов в Иран. Об сегодня сообщается на сайте авиаперевозчика.
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Авиарейсы Москва-Тегеран будет выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям, обратно — по четвергам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта.
В «Аэрофлоте» пояснили, что число авиарейсов будет увеличиваться по мере восстановления международного сообщения.
Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» в ноябре 2020 года возобновляет авиарейсы в Ниццу, Грецию, Гонконг и на Кипр.
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