Москва, , 10:20 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» с 18 ноября 2020 года возобновляет выполнение полётов в Иран. Об сегодня сообщается на сайте авиаперевозчика.

Читайте также: «Аэрофлот» возобновляет полёты из Москвы в Гонконг

Авиарейсы Москва-Тегеран будет выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям, обратно — по четвергам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта.

В «Аэрофлоте» пояснили, что число авиарейсов будет увеличиваться по мере восстановления международного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» в ноябре 2020 года возобновляет авиарейсы в Ниццу, Грецию, Гонконг и на Кипр.

Читайте также: «Аэрофлот» возобновит полёты из Москвы в Грецию с 21 ноября