18 ноября 2020 | Время чтения 11 мин

Андрей Маленький, , 18:38 — REGNUM На днях случилось прочитать письмо, адресованное ректору Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Привожу его полностью, не исправляя стиль и ошибки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемый Петр Витальевич! Министерство здравоохранения Тульской области просит Вас рассмотреть возможность направления в случае обострения эпидемиологической обстановки на территории Тульской области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией, студентов 5 и 6 курсов, а также ординаторов желающих трудоустроиться в государственные учреждения здравоохранения Тульской области на должности среднего и младшего медицинского персонала для оказания помощи больным COVID-19. В случае заинтересованности обучающихся просим направить список желающих трудоустроиться с указанием ФИО и контактных телефонов на адрес электронной почты: …@tularegion.ru. Благодарим за сотрудничество. Заместитель министра здравоохранения Тульской области С.М.Киреева».

Письмо ректору Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова

Письмо как письмо, разве что в основном предложении — 40 слов, как у великого земляка. Что в этом письме такого необычного? Вспомнился эпизод из замечательного фильма «Гараж» Э. Рязанова по сценарию Э. Брагинского. В истории страны действительно было такое время, когда считалось, что учебный год для первокурсников в вузах надо начинать с месячной мобилизации на уборку картофеля в колхозах и совхозах. И что переборка картофеля на овощебазах важнее, чем работа сотрудников во всяких там НИИ. Работа с картофелем — штука посильнее «Фауста» Гёте. Без разговоров, уговоров и выяснения целесообразности и цены вопроса. Главное — разнарядка. Конечно, ковидная зараза не картошка. Пример с картошкой — для того, чтобы поговорить о цене вопроса. Мы за ценой не постоим — это не сюда.

Что не так в письме? Если вчитаться в него как в сценарий будущих событий, то всё здесь не так. От начала до конца. От формы до содержания. Сначала по форме. Минздрав Тульской области просит столичный вуз рассмотреть возможность направления желающих студентов в случае обострения эпидемиологической обстановки на территории Тульской области. Очевидно, что ректор не будет опрашивать выпускников и ординаторов на предмет, есть ли у них в конце учебы желание оставить это занятие и появился ли у них интерес подзаработать санитарами или медсестрами с ковидными больными, вопреки риску инфицироваться с непредсказуемыми последствиями. И не будет направлять ФИО и телефоны желающих в минздрав области. К тому же в письме не сообщается, какое число студентов область готова принять и какие предоставить условия. Кому и где именно будет предоставлена должность санитарки, а где и кому — медсестры или медбрата. Не предполагается период работы, место проживания и питания иногородних медиков, не говорится об ответственности принимающего органа государственной власти субъекта, о готовности главврачей ковидных госпиталей к неформальному осуществлению трудовых отношений, которые — за неимением лучшего решения — вынужденно будут оформляться трудовыми договорами. Так государственно важные дела не делаются. Не должны делаться.

Тульские медики готовы к приёму пациентов Управление пресс-службы правительства Тульской области

Письмо непременно должно было быть подписано губернатором. Но оно не было подписано ни губернатором, ни вице-губернаторами, ни даже министром здравоохранения области, а всего лишь одним из заместителей министра. Почему? Не царское это дело? Все ушли на ковидный фронт? Нет, все на месте: губернатор, его первый заместитель, который одновременно является председателем правительства, второй первый заместитель губернатора, другие заместители губернатора и с десяток заместителей председателя правительства. Письмо, подписанное 8 октября, в университет пришло через 30 дней, в ноябре. За это время любой тульский чиновник мог, если бы захотел решить проблему, раз сто съездить в Москву и обратно — например, в волонтерский центр Сеченовского университета во главе с директором Юлией Мова — специализированное штатное подразделение администрации вуза. От регионального центра до федеральной столицы два часа езды на маршрутке. Можно и пешком, как это не раз делал великий земляк Л. Толстой.

Пока шло письмо, С. Киреева успела перестать быть заместителем министра и 23 октября, через девять месяцев после начала работы, переведена на другую.

Теперь — по существу письма, в котором, как в капле воды, выражается стандартная формальная позиция тульских чиновников. Если кому-то не нравится это выражение, предлагаю считать его гипотезой. Во всяком случае, губернатор Тульской области совсем недавно возмущался «бравыми отчетами руководителей профильных ведомств, которые не совпадают с реальностью».

Мобилизация студентов последних курсов медицинских вузов и ординаторов на борьбу с ковидом — чрезвычайное событие. Только так надо это рассматривать, а не как поездку на картошку. Этот процесс не может быть результатом локальных договоренностей с руководством вузов и следствием его благосклонности. Государство рассматривает только одну правовую форму привлечения студентов. Она изложена в приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 3 ноября 2020 г. № 1376 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». Письмо из Тулы подписано раньше, чем издан приказ, но этот факт не может быть смягчающим аргументом: до сих пор не отменен совместный приказ Минздрава РФ и Минобрнауки РФ от 27 апреля 2020 г. № 378/619 с абсолютно аналогичным наименованием и содержанием.

В апрельском и ноябрьском приказах сохраняются три неизмененных обстоятельства.

Первое. Участие студентов в борьбе с коронавирусом возможно, если они обучены минимальным требованиям к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19. А учить их в ковидных госпиталях некому: все врачи работают на пределе.

Второе. Обучающиеся допускаются к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в стационарах при их письменном согласии и заключении трудового договора на замещение соответствующей должности медицинского персонала.

Третье. Период действия приказа Минобрнауки — с 3 ноября по 31 декабря 2020 года. Тульское письмо не учитывает все эти обстоятельства и даже не сообщает о готовности региона обеспечить прием иногородних студентов, а также представителей профессорско-преподавательского состава в форме «практической подготовки обучающихся в медицинских организациях субъекта Российской Федераций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции».

Медики Mos.ru

Письмо получено Сеченовским университетом в день, когда тульский губернатор в режиме видеоконференцсвязи докладывал президенту о ситуации в области, в том числе о мерах по противодействию распространению коронавируса. О том, что область срочно нуждается в дополнительных кадрах санитаров и медсестер для работы с ковидными пациентами и о том, что соответствующая просьба направлена П. Глыбочке, ректору Сеченовки, речь не шла. Во всяком случае пресс-служба губернатора этого не сообщила, а сам факт сформулировала так: «Президент России Владимир Путин обсудил с Алексеем Дюминым приоритетные вопросы развития Тульской области». Тоже ничего тревожащего слух, но — неоднозначный заголовок, и на президентском сайте сообщается по-другому: «Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Одна из центральных тем беседы — эпидемиологическая обстановка в регионе».

Далее приводится стенограмма собеседования президента с губернатором, которая отличается от того, что сообщается на всех официальных сайтах области. Она завершается такими словами В. Путина — они идентичны стенограмме, поэтому их изложение закавычим. В. Путин: «В завершение хотел бы обратить Ваше внимание на некоторые вещи, которые требуют особого внимания: речь идёт о заметном сокращении численности постоянного населения. По этой позиции, Вы знаете об этом, Тульская область, к сожалению, занимает одно из первых мест. Первое — это, конечно, экология. И понятно, это вопрос чисто объективного характера. Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причём самого разного направления: это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность. И в этой связи, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы, безусловно, выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий. Вот здесь, конечно, велика роль и Ваша как руководителя региона, и тех людей, которые призваны следить за соблюдением соответствующих норм в сфере промышленного производства, имея в виду выбросы и в атмосферу, и в почву, воду и так далее. Это первое. Второе — это вещь, которую можно поправить в ходе практической работы достаточно быстро, имея в виду обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения. В Российской Федерации — 48,7, а в Тульской области — 38,4. Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей, нужно обратить внимание прежде всего на обеспеченность жильём, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей и так далее, и так далее. Вы знаете, там целый перечень, он очень простой и понятный для каждого человека. Вы этим занимаетесь уже не первый год, я знаю, мы встречаемся, и Вы мне докладываете и лично о том, что происходит, Вы курсе этих проблем. Поэтому прошу Вас внимание уделить им такое первостепенное, так же как и другой проблеме, которая досталась Вам тоже из прошлого, имею в виду сокращение доли аварийного жилищного фонда. По этому показателю, к сожалению, до сих пор Тульская область занимает одно из первых мест».

Губернатор заверил: «Владимир Владимирович, в соответствии с Вашими июльскими указами, а также пятью национальными целями мы уже скорректировали все наши региональные программы развития. Цели амбициозные, но глаза боятся, а руки делают. Поэтому мы будем делать всё в полном объёме, Вас не подведём, и все показатели, которые перед нами стоят, будем выполнять».

Конечно, так и будет, но хотелось бы быть свидетелями процесса достижения целей и их планирования. И потому, что поводом для этого стало письмо тульского минздрава. И потому, что на официальном сайте правительства Тульской области в разделе «Реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации в Тульской области» размещена информация только о реализации указов президента РФ от 7 мая 2012 года. Последняя по времени и редкая запись в разделе «Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты» датирована 3 июня — о том, как в рамках нацпроекта «Образование» в Тульской области готовятся к проведению демонстрационных экзаменов. Ей предшествует запись от 11 марта о том, что в творческом индустриальном кластере «Октава» открылась «Фабрика процессов». «Участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» будут обучать основам бережливого производства».

Алексей Дюмин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На сайте губернатора обобщенной информации, в том числе о корректировке региональных программ в соответствии с президентским суперуказом, найти не удалось. Специализированный сайт https://71.tularegion.ru «Программа социально-экономического развития Тульской области» в своих июльско-октябрьских новостях тоже не сообщает о корректировке региональных программ развития. В попытках разобраться в тульской штабной иерархии оказался и здесь в зауженном информационном пространстве и в запутанной сетке субординации в губернатории. Так, к примеру, у губернатора есть два первых заместителя. Один первый заместитель губернатора одновременно является председателем правительства, но один из его заместителей почему-то непосредственно координируется другим первым заместителем губернатора. В целом понять, как ходят поезда, трудно. Но это — к слову.

В программе социально-экономического развития Тульской области есть раздел «Достойная жизнь на малой родине», который не обновлялся уже давно. Именно там есть такие направления, о чем говорил Путин губернатору в завершении рабочей встречи. Название раздела символично. Оно, как и «поездка на картошку», напомнило еще один эпизод из фильма «Гараж». На собрании членов гаражного кооператива научно-исследовательского института возник конфликт. На всех пайщиков гаражных мест не хватило, в список исключаемых попал некто Фетисов, чью роль блистательно сыграл Г. Бурков. Его реплика в фильме взорвала общественное сознание страны того времени неожиданным словесным вывертом. Он заявил: «Как же можно меня выгонять? Я за машину Родину продал. Участок 15 соток, дом в два этажа…». Какая связь? Чем меньше пафоса в государственных документах и звонких обещаний в планах, тем больше, как оказывается, реальных практических дел и достижений. И исторически однозначные понятия перестанут раздваиваться в сознании из-за неумеренного их использования.

Значение Тулы для республики огромно, даже независимо от близости неприятеля, как писал классик. Так есть на самом деле и сегодня. Кажется также, что с приходом пять лет назад в область А. Дюмина череда неудачных решений с определением высшего должностного лица, два из которых оказались в тюрьме, закончилась. И что из двух вариантов управления: рубить по головам или считать по головам, в области и в будущем применяться будет только второй. Особенно сейчас, когда государственные и гражданские нервы из-за пандемии напряжены как никогда. Сохранить для страны студенчество — самая важная задача.