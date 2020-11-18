Омск, , 10:16 — REGNUM За последние сутки в Омской области выявлено 232 новых носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в оперативном штабе региона.

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Всего на сегодняшний день в регионе коронавирус выявлен у 19 711 человек. Выздоровели 13 466 человек (+122 за сутки).

Скончались ещё семь пациентов с коронавирусом. За весь период в Омской области умерли 533 пациента с диагнозом COVID-19.

В регионе проведено 712 260 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 ноября в Омской области коронавирус был выявлен у 229 человек. Выздоровели 133 омича, скончались девять человек.

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