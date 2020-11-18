Ташкент, , 10:15 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил внедрить автоматизированную систему контроля выплат и получения алиментов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Этот вопрос обсуждался 17 ноября на совещании, посвященном мерам по совершенствованию системы исполнения судебных актов. Участники совещания отметили, что 64% жалоб граждан касаются алиментов.

Это происходит из-за отсутствия единого учета исполнительного производства и выплат. Мирзиёев поручил сформировать единый реестр получателей и плательщиков алиментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который предоставляет подросткам право взимать алименты с родителей при невыполнении своих обязательств.

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