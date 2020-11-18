Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону десятки единиц коммунальной техники устраняют последствия снегопада, накрывшего Ростов-на-Дону 17 ноября. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«На улицы Ростова вышли 53 единицы коммунальной техники, проведена превентивная обработка спусков, подъёмов, аварийно-опасных участков. В течение дня на линиях находились 95 единиц техники и 580 дворников. И сейчас продолжают трудиться: 53 коммунально-уборочных машины, 4 фронтальных погрузчика, 21 мини погрузчиков и 335 дворников», — написал глава администрации в Instagram.

В случаев ухудшения погодных условий власти готовы увеличить число уборочной техники на дорогах.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 17 ноября, снегопад заблокировал движение на границе Ростовской и Волгоградской областей. В связи с непогодой на участке трассы Котельниково — Песчанокопское ввели ограничение для большегрузного и пассажирского транспорта.