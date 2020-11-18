Москва, , 10:11 — REGNUM Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова примирилась с виновником смертельной аварии Михаилом Ефремовым. Об этом 18 ноября сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на слова адвоката артиста Андрея Алешкина.

Алешкин рассказал о встрече с коллегой Александром Добровинским и заключении перемирия с потерпевшими.

«Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки. Кроме того, сейчас потерпевшие могли бы просить президента о помиловании Михаила Олеговича, рассматривается вопрос о совместном заявлении», — цитирует издание слова защитника.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе нахождения в СИЗО-5 «Водник» в столице России осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов не делал заказов очень дорогих продуктов и не злоупотреблял деликатесами.

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