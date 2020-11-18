Новый Орлеан, США, , 10:10 — REGNUM Режим сна и его продолжительность играют важную роль в сохранения здоровья сердца. Так, нарушения этого режима могут приводить к развитию сердечной недостаточности. К такому выводу пришли учёных из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США. Об этом сообщает издание Express.

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Отмечается, что болезни сердца — одна из самых распространённых причин смерти в мире. Однако внесение всего лишь нескольких изменений в образ жизни может оказать огромное влияние на шансы развития ишемической болезни сердца, а затем сердечной недостаточности или сердечных приступов, отмечают исследователи.

По их словам, люди со здоровым режимом сна имеют значительно более низкий риск сердечных заболеваний.

«Здоровый режим сна предполагает сон в течение семи — восьми часов каждую ночь», — поясняют специалисты.

Также указано, что оптимальное количество часов сна для каждого человека индивидуально, однако если спать от семи до восьми часов, это может снизить шансы на развитие сердечной недостаточности до 42%.

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Продолжительность сна не единственный способ защитить себя от сердечных заболеваний. Его необходимо сочетать со здоровой и сбалансированной диетой, а также регулярными физическими упражнениями, подчёркивают учёные.

Как сообщало ИА REGNUM ранее врач-эндокринолог, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова заявила, что лучшим способом побороть сонливость является нормализация режима сна. В случае отсутствия такой возможности, помогут физическая активность и простая питьевая вода.