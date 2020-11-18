Грозный, , 10:10 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта в Чечне как могут скрашивают жизнь детей, оставшихся без родных, умерших в период пандемии коронавируса. В ходе прошедшей на днях акции «фронтовики» подарили игрушки детям медработников, погибших в борьбе с COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Всего в республике подтверждено 17 случаев смерти медицинских работников, находившихся на передовой борьбы с опасной инфекцией.

«Мы решили поддержать их малолетних детей и ребятишек, находящихся на лечении в больнице. Они должны знать, что они не одни в сложившейся трудной жизненной ситуации», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Чечне Магомедали Мусаев.

Часть игрушек, купленных на средства, предоставленные членом регионального штаба ОНФ, руководителем ООО «Шовда» Алимом Ахмадовым, были переданы детям, находящимся на лечении в Республиканской детской клинической больнице имени Е.П. Глинки.