Волгоград, , 10:10 — REGNUM Сильный снегопад накрыл шесть районов Волгоградской области в ночь на 18 ноября. Ещё в двух муниципалитетах прошёл небольшой снег. Дорожные службы устранили последствия снегопада, сообщили 18 ноября в пресс-службе администрации региона.

Снежная буря пришлась на Нехаевский, Клетский, Серафимовичский, Калачевский, Чернышковский и Суровикинский районы. На расчистку дорог выехали 95 единиц техники — 66 комбинированных дорожных машин и 29 автогрейдеров, тракторов и погрузчиков. За сутки бригады израсходовали 606 тонн противогололедных материалов. В Алексеевском и Городищенском районах выпал небольшой снег, на дорогах Кумылженского и Октябрьского районов дорожники устранили накат.

В случае ухудшения погоды на уборке дорог могут быть задействованы порядка 500 единиц дорожной техники на региональных трассах и 184 на федеральных.