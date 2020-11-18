Сан-Матео, США, , 10:08 — REGNUM Обладатели консолей PlayStation 5 столкнулись с необычной ошибкой в игре Spider-Man: Miles Morales, которая превращает главного героя в различные предметы. Об этом 17 ноября сообщила «Игромания».

https://twitter.com/bryanwassd/status/1328427072746766336

Из-за ошибки Майлз Моралес может превратиться в картонную коробку, холодильник, кирпич и даже сигарету. Разработчики пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, релиз игры Spider-Man: Miles Morales состоялся 12 ноября 2020 года. Игра получила преимущественно положительные отзывы от критиков.

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