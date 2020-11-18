Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Свердловской области уже стабилизировалась, заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.

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По информации чиновника, в последние три дня в больницы региона поступает меньшее количество больных COVID-19, нежели выписываются из медучреждений.

«Ситуация по заболеваемости стабилизировалась», — констатирует Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2020 года в регионе зафиксировали «рекорд» по новым носителям коронавируса за сутки. В штабе сообщили о 349 новых случаях заражения. Напомним, с весны в Свердловской области подтвердили 41 361 случай выявления коронавируса.

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