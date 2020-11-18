Москва, , 10:07 — REGNUM Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении полётов в столицу Ирана — Тегеран. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пассажирская авиация (сс) gustavmelin0

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"Аэрофлот возобновляет выполнение полётов в Тегеран с 18 ноября 2020 года. Рейс SU0512 Москва — Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов на рейсы открыта на сайте авиаперевозчика и у официальных агентов. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения, отменённого ранее из-за пандемии коронавируса, частота полётов может меняться.

В компании подчеркнули, что въезд иностранцев разрешается в соответствии с условиями визового режима, за исключением визитов с туристическими целями.