Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM В Ростовской области вырос показатель младенческой смертности, что отражает состояние здравоохранения в регионе. Об этом сообщил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Пётр Пятибратов (ЛДПР).

«Показатель младенческой смертности (количество умерших детей до года на 1000 детей, родившихся живыми), по данным Росстата, в Ростовской области за девять месяцев 2020 года составил 5,5 (153 умерших из 27 636 родившихся живыми). Это самый высокий показатель в ЮФО», — написал народный избранник в Instagram.

Для сравнения Пятибратов привёл данные за аналогичный период 2019 года, когда на Дону этот показатель составил 4,4 (133 умерших из 30 227 родившихся живыми). Таким образом, по словам депутата, образовались так называемые «ножницы», которые усугубляют ситуацию.

«При снижении количества детей, родившихся живыми, на 2500 (10%), количество умерших, наоборот, значительно возросло — на 19 детей (20%). Это указывает на катастрофическое состояние службы родовспоможения и детства. А если говорить более глобально, то это кризис системы здравоохранения в регионе», — высказал мнение Пятибратов.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2019 года донские медики заявили о рекордном падении уровня младенческой смертности. Так, к концу прошлого года этот показатель впервые за несколько лет достиг максимально низкой отметки.

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