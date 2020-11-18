Горно-Алтайск, , 10:01 — REGNUM Прокуратура Горно-Алтайска потребовала принять меры по поиску подходящей работы безработным гражданам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что ранее сотрудники надзорного ведомства проверили личные дела граждан, состоящих на учёте в качестве безработных. Выяснилось, что некоторым из них в Центре занятости республики долгое время не оказывали содействия в поиске работы, несмотря на наличие подходящих вакансий.

«В связи осложнением ситуации на рынке труда соблюдение законодательства в сфере занятости населения является приоритетной задачей органов прокуратуры», — добавили в администрации.

В связи с этим было внесено представление руководству центра.

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