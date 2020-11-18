Москва, , 10:00 — REGNUM Адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешин заключил перемирие со стороной потерпевших. Об этом правозащитник заявил в интервью «Комсомольской правде».

«С момента отзыва иска у семьи Захаровых больше нет претензий к моему подзащитному», — сказал Алешин, комментируя отзыв иска о возмещении затрат на похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП.

Адвокат считает перемирие знаковым событием. Кроме того, защита Ефремова планирует настаивать на совместном обращении к президенту России Владимиру Путину о помиловании.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефреморву. Министр сказал, что истина восторжествовала, и виновный понес заслуженное наказание.

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