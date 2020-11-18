Уфа, , 10:08 — REGNUM Главу Кушнаренковского района Башкирии подозревают в превышении должностных полномочий при незаконной реализации 145 гектаров земли. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, летом прошлого года 43-летний подозреваемый заключил с фирмой договор аренды земельного участка, расположенного около села Первушино Старокамышлинского сельсовета площадью 145 гектар для ведения сельскохозяйственного производства. Договор был заключен с организацией, которая не вела сельскохозяйственную деятельность. Следователи считают, что позже фигурант уголовного дела нарушил требования земельного законодательства, объявив конкурс о продаже данного земельного участка. При этом, как считают следователи, его кадастровая стоимость была снижена с 8 млн рублей до 5,1 млн рублей. В результате участок был продан единственному участнику — данной фирме.

По версии следствия, руководство фирмы намеревалось изменить вид разрешенного использования участка и возвести на нем туристическую базу, а часть участка продать под индивидуальную застройку.

Сообщается, что таким образом, данный участок выбыл из распоряжения администрации района, а бюджету муниципального образования был нанесен ущерб на сумму свыше 2,9 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Нижегородского депутата во время заседания задержали сотрудники ФСБ