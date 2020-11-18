Квебек, Канада, , 09:58 — REGNUM Ролевой экшен Immortals Fenyx Rising получит три сюжетных дополнения в течение следующего года. Об этом 17 ноября сообщалось на официальном сайте компании Ubisoft.

Первое дополнение под названием «Новый бог» продолжит сюжетную линию основной игры. Его главным героем вновь станет Феникс, которому (которой) предстоит отправиться на олимп и пройти испытания богов.

Второе дополнение будет называться «Мифы восточных земель» — оно будет посвящено китайской мифологии. Главным героем в нём станет Ку, новый персонаж во вселенной игры.

Третье дополнением под названием «Потерянные боги» также получит нового протагониста — им станет девушка по имени Эш. При этом игра из экшена от третьего лица превратится в изометрический слэшер.

Напомним, релиз игры immortals Fenyx Rising состоится 3 декабря 2020 года. Игра будет посвящена греческой мифологии и сражениям с титанами.

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