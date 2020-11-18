Петрозаводск, , 10:08 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 299 новых инфицированных коронавирусом, что на 140 человек больше, чем было выявлено сутками ранее. Об этом 18 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Как и в предыдущие дни, наибольшее число инфицированных выявлено в Петрозаводске (195), а также в Кондопожском районе (22) и в Кеми (14). Среди новых инфицированных — 30 детей, а из 299 новых носителей у 245 есть признаки заболевания.

«В настоящий момент в стационарах находятся 654 человека, из них в состоянии средней тяжести — 605 (плюс 35 за сутки), тяжелых — 34, на аппаратах ИВЛ — 15», — уточнил глава Карелии.

Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 11 067 человек, из которых на сегодняшний день 5362 выписаны, в том числе 118 за прошедшие сутки. Умерли 75 человек.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2231 человек, в том числе 39 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 89 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки зарегистрирован новый летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался мужчина 1931 года рождения, имевший сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Тест на COVID-19 отрицательный.

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