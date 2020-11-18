Челябинск, , 09:42 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом. Такие сведения 18 ноября сообщает оперштаб.

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Четыре человека скончались от COVID-19. Среди них мужчины 70 и 77 лет, а также женщины 75 и 77 лет. Ещё четыре гражданина умерли по другим причинам. 69-летний мужчина имел атеросклероз сосудов головного мозга и гипертонию, у 74-летней женщины были сахарный диабет и артериальная гипертензия, у 81-летней — сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность, а у 87-летней — острый инфаркт миокарда и атеросклероз коронарных артерий.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались уже 238 человек. Ещё 529 ушли из жизни в силу других причин.