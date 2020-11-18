Киев, , 09:42 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщила 18 ноября пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, в стране скончались 256 человек, госпитализированы 1668 пациентов. Наибольшее число заражений выявлено в Киеве (1213), в Днепропетровской (1023) и Черкасской (800) областях.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 570 153 случая заражения, скончались 10 112 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Ужгорода рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в городе, а также об обращении к правительству Украины с просьбой снизить налоговое давление на предпринимателей на время действия карантинных ограничений.

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