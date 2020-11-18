Якутск, , 09:46 — REGNUM Власти Якутска в целях экономии и поддержки бюджета намерены продать здание мэрии и переехать из центра города на окраину.

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«Я с моими заместителями долго обсуждали, более года. И вот совместно приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Сначала на проспекте, чуть позже — на Октябрьской и Гоголя. Продажа муниципального имущества — строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать «по дешевке» друзьям или родственникам», — написала в соцсетях мэр Якутска Сардана Авксентьева.

По её мнению, чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города.

«Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, разместиться в 17-м квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга», — пояснила мэр и добавила, что откроют один фронт-офис в центре для удобства горожан.

Также сообщается, что чиновники хотят в служебных целях пользоваться такси — содержание автотранспорта дорого.

«Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», — сказала глава Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, городская администрация Якутска продала два внедорожника. Один Toyota Land Cruiser 2007 года выпуска был продан в декабре 2018 года, второй — Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска — в феврале 2019-го.