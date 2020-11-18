Саратов, , 09:37 — REGNUM С 9 по 23 ноября дистанционный режим обучения перешли 265 школ — 68,2 тыс. учащихся с 6−11 классы в Саратове, Балашовском, Балаковском и Энгельсском районах. Обучение в аналогичной форме проходит в 31 профессиональной образовательной организации — 1,6 тыс. педагогов и 24,2 тыс. обучающихся. Об этом сообщила и. о. министра образования области Елена Нерозя.

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Также в восьми региональных вузах 106 групп переведено на дистанционное обучение. Школьники с 1 по 5 классы продолжают образовательный процесс в школах при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее ИА REGNUM сообщало, решение о продлении удаленного обучения в Саратовской области может принять только управление Роспотребнадзора. При этом заслушать нужно еще и мнение минздрава, и родителей школьников, заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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