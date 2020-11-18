Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге 18 ноября может быть побит температурный рекорд, установленный в этот день в 1911 году. Тем временем в городе идет снег на фоне резкого усиления ветра, который будет достигать силы шторма.

Исаакиевский собор Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 109 лет назад в городе на Неве была зафиксирована максимальная для 18 ноября температура воздуха: +9,4 градусов.

18 ноября 2020 года, по прогнозу синоптика, температура воздуха в Северной столице ожидается в пределах +7…+9 градусов, по Ленинградской области +5…+10 градусов. При этом в городе будет дуть юго-западный ветер скоростью 6−11 м/с, с порывами до 14−19 м/с.

«Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил Леус.

Напомним, в Петербургском регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным УГМС по СЗФО, в Петербурге 18 ноября порывы ветра будут достигать 22 м/с, а в Ленинградской области — до 25 м/с. Положительный температурный фон и штормовой ветер продержатся в регионах до конца рабочей недели.

На 09:40 мск в Петербурге +1 градус, юго-восточный ветер до 10 м/с и влажность 93%.

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