Москва, , 09:27 — REGNUM Въездной туризм в Россию в годовом выражении по итогам трех кварталов 2020 года сократился на 92,4%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Погранслужбу ФСБ РФ.

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Всего с января по сентябрь 2020 года в Россию по туристическим путевкам приехали 326 тыс. 800 иностранцев. За аналогичный период 2019 года 4,3 млн иностранных туристов. В III квартале в РФ приехали всего 4028 интуристов.

На первом месте по турпотоку в РФ — Турция. Граждане этой страны посетили Россию в III квартале 2933 раза (72,8% от общего турпотока). На втором месте — Великобритания (536 поездок, 13,3%), на третьем — Швейцария (102 поездки, 2,53%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава АТОР Майя Ломидзе заявила, что в связи с закрытием международного авиасообщения въездной туризм во II квартале 2020 года упал до нуля.

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