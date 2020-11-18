Москва, , 09:23 — REGNUM За последние сутки из больниц Москвы выписали 5503 пациента, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 18 ноября сообщили в оперативном штабе столицы со ссылкой на данные вице-мэра города Анастасии Раковой.

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"Ещё 5503 пациента вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации.

Это на 229 человек больше, чем сутками ранее, когда выздоровели 5274 человека.

Всего в Москве за время пандемии смогли победить коронавирус свыше 382 тыс. человек.