Саратов, , 09:33 — REGNUM В Саратовской области на стационарном лечении находятся 3 638 человек, из них 2 251 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На амбулаторном лечении — 3 656 человек, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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В 22-х медицинских учреждениях для оказания помощи больным коронавирусом развернули 4 176 коек. Идет обустройство еще 295 дополнительных инфекционных мест, общий коечный фонд составит 4 471 единицу.

ИА REGNUM напоминает, в городе Балакове Саратовской области развернут ковидный госпиталь, который будет принимать пациентов из других муниципалитетов. Больницу обеспечат собственными кислородными станциями. Работы по их строительству уже ведутся. Минфину области поручено довести денежные средства в кратчайшие сроки до медучреждения на установку газификаторов.

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