Улан-Удэ, , 09:19 — REGNUM Власти Бурятии дополнительно выделили более 14 млн рублей на покупку 10 тыс. экспресс-тестов на антигены к SARS-CoV-2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение было принято оперативным штабом.

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По словам регионального министра здравоохранения Евгении Лудуповой, с прошлой недели поликлиники и стационары активно используют экспресс-тесты, которые позволяют получить результат в течение 10 минут.

«Особенно это важно при оформлении на госпитализацию в стационары, в том числе больных онкологического профиля. Здесь мы сейчас используем экспресс-тест на антиген. Также с лабораторий сняли нагрузку по тестированию пациентов на экстренную госпитализацию», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики ввели двухнедельный локдаун, чтобы разгрузить систему здравоохранения. По словам главы региона Алексея Цыденова, в медицинских учреждениях к настоящему времени скопилось более 25 тыс. необследованных проб.

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