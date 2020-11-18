Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM При дальнейшем осложнении эпидемиологической обстановки школьников Петербурга могут перевести на так называемый цикличный формат обучения. Это означает, что после недели очной учёбы будут следовать две недели дистанционного обучения, сообщила курирующая сферу образования вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

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"Надеемся все же сохранить очное обучение», — сказала она «Фонтанке».

Напомним, с 16 ноября в Петербурге запущен смешанный формат обучения, предусматривающий дистанционные уроки через интернет для тех детей, кого родители по соображениям безопасности решили оставить дома. Такие уроки проводят лучшие городские педагоги. При этом учащиеся на «удалёнке» сохраняют связь со своим школьным учителем, не отчисляются из школы и проходят в ней итоговую аттестацию.

На своей странице в соцсети Ирина Потехина напомнила о результатах проведенного ею опроса, согласно которому 75% опрошенных высказались против возвращения полностью к дистанционному обучению, как это было весной 2020 года.

«Но почти четверть семей, даже критикуя дистант в его нынешнем виде, все-таки готовы выбрать сегодня «удаленку». Заявлений на смешанную форму обучения поступило уже 11 тысяч», — сообщила вице-губернатор.

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Потехина отметила, что в последние дни из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в Петербурге она получает множество обращений с просьбами от родителей и учителей вновь перейти на дистанционное обучение.

«Решение о переводе на дистант принимается на основании предписания Роспотребнадзора. На сегодняшний день такое решение не принято. Но если дистанционное обучение все-таки окажется неизбежным, отрабатываемый сейчас смешанный формат станет хорошей «подушкой безопасности» для всех», — подытожила Ирина Потехина.

Напомним, в настоящее время из-за выявленных случаев коронавируса в Петербурге на «дистанционку» отправлен 61 класс в 30 школах.

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