Пекин, 18 ноября 2020, 09:16 — REGNUM Инактивированная вакцина-кандидата против коронавирусной инфекции CoronaVac, которая разрабатывается в Китае, успешно прошла проверку на безопасность и эффективность. Такие выводы сделали китайские учёные, исследовавшие препарат на предмет его безопасности, переносимости и иммуногенности в рамках первой и второй фазы клинических испытаний. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Infectious Diseases.
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Всего участие в испытаниях приняли более 700 добровольцев.
В исследовании отмечено, что вакцина CoronaVac показала «хорошую иммуногенность у мышей, крыс и нечеловеческих приматов с индуцированными вакциной нейтрализующими антителами к SARS-CoV-2, которые могли бы нейтрализовать десять репрезентативных штаммов коронавируса».
Отмечается, что на сегодняшний день в мире более 198 вакцин находятся в доклинической или клинической разработке, включая инактивированные вакцины, живые вирусные вакцины, рекомбинантные белковые вакцины, векторизованные вакцины и ДНК-или РНК-вакцины.
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Как сообщало ИА REGNUM, китайская вакцина Coronavac, разработанная китайской лабораторией Sinovac, в настоящее время находится на третьей фазе клинических испытаний, в них принимают участие тысячи человек. 10 ноября стало известно, что испытания вакцины Coronavac в Бразилии были приостановлены из-за «серьёзного неблагоприятного эффекта». Однако позднее выяснилось, что инцидент с одним из добровольцев испытания китайской вакцины в Бразилии не связан с самим препаратом.