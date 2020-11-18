Пекин, , 09:16 — REGNUM Инактивированная вакцина-кандидата против коронавирусной инфекции CoronaVac, которая разрабатывается в Китае, успешно прошла проверку на безопасность и эффективность. Такие выводы сделали китайские учёные, исследовавшие препарат на предмет его безопасности, переносимости и иммуногенности в рамках первой и второй фазы клинических испытаний. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Infectious Diseases.

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Всего участие в испытаниях приняли более 700 добровольцев.

«В период с 16 по 25 апреля 2020 года 144 участника были включены в исследование первой фазы, а в период с 3 по 5 мая 2020 года 600 участников были включены в исследование второй фазы. 743 участника получили по крайней мере одну дозу исследуемого препарата», — говорится в статье.

В исследовании отмечено, что вакцина CoronaVac показала «хорошую иммуногенность у мышей, крыс и нечеловеческих приматов с индуцированными вакциной нейтрализующими антителами к SARS-CoV-2, которые могли бы нейтрализовать десять репрезентативных штаммов коронавируса».

«Вакцина CoronaVac провоцировала хороший иммунный ответ примерно через месяц после двукратного её введения с интервалом в две недели. Это позволяет использовать её для защиты населения в условиях эпидемии», — подчеркнул профессор Центра контроля и профилактики болезней провинции Чжецзян в китайском Ханчжоу Чжу Фэнцай.

Отмечается, что на сегодняшний день в мире более 198 вакцин находятся в доклинической или клинической разработке, включая инактивированные вакцины, живые вирусные вакцины, рекомбинантные белковые вакцины, векторизованные вакцины и ДНК-или РНК-вакцины.

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Как сообщало ИА REGNUM, китайская вакцина Coronavac, разработанная китайской лабораторией Sinovac, в настоящее время находится на третьей фазе клинических испытаний, в них принимают участие тысячи человек. 10 ноября стало известно, что испытания вакцины Coronavac в Бразилии были приостановлены из-за «серьёзного неблагоприятного эффекта». Однако позднее выяснилось, что инцидент с одним из добровольцев испытания китайской вакцины в Бразилии не связан с самим препаратом.