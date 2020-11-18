Самара, , 09:19 — REGNUM «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области из-за очень низкой температуры воздуха. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории региона до 20 ноября ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 °C и более.

Отмечается, что по ночам столбик термометра может опуститься до — 20 °C, а днем температура воздуха ожидается до — 8 °C. Местами гололедица.

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