Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM Амбулаторные центры для пациентов с COVID-19, вызываемым новым коронавирусом, создадут в Улан-Удэ. Об этом 18 ноября сообщается на официальном портале Республики Бурятия.

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"Для оказания медицинской помощи больным, находящимся на амбулаторном лечении с COVID-19, больным ОРВИ и внебольничной пневмонией планируется организовать амбулаторные центры городской поликлиники №3 в помещении жилого комплекса «Грин Парк» и городской поликлиники №2 в помещении администрации города Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на создание данных амбулаторных центров выделено 6,5 млн рублей, и уточняется, что 3,4 млн рублей из данной суммы будет направлено на организацию амбулаторного центра в помещении «Грин Парка», и ещё 3,1 млн рублей будет выделено на работу амбулаторного центра на базе ГАУЗ «Городская поликлиника №2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории Бурятии выявлено в общей сложности 15 378 носителей коронавирусной инфекции.