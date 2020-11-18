Чебоксары, , 09:09 — REGNUM В Чувашии среди муниципальных образований высокий уровень заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Чебоксарах, в 1,7 раза превысив республиканский показатель. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

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За последнюю неделю, с 9 по 15 ноября, в Чебоксарах заболели острыми респираторными заболеваниями 5468 жителей, что на 21% больше уровня предыдущей недели (со 2 по 8 ноября) и на 80,2% выше среднемноголетнего уровня. Еженедельный пороговый уровень превышен на 52%, в том числе в возрастной группе от 15 лет и старше — в 3,6 раза.

В ведомстве отмечают, что заболеваемость ОРВИ растёт во всех возрастных группах: среди детей до двух лет рост составил 16,1%, в группе детей в возрасте от трёх до шести показатель увеличился на 27,1%, от семи до 14 лет — на 106,9%, в группе несовершеннолетних от 15 до 17 лет — на 66,1%. Среди взрослого населения Чебоксар заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 10,4%.

Заболеваемость ОРВИ в расчёте на 100 тыс. населения в Чебоксарах составила 1076,3, что в 1,7 раза выше среднерегионального уровня (632,5 тыс. на 100 тыс. населения).

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса и сезонного роста заболеваемости ОРВИ в больницы для оказания медицинской помощи пациентам направлено 318 студентов-медиков, в том числе 61 ординатор из института усовершенствования врачей, 172 студента чувашского госуниверситета и 85 студентов чебоксарского медколледжа.

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