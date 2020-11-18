Нью-Йорк, США, , 09:19 — REGNUM Страны, которым угрожает голод, получат $100 млн от Организации Объединённых Наций. Сообщение об этом опубликовано на сайте ООН.

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В ООН выделили семь стран, в которых риск голода наиболее высок. Это связано со спадом экономики, конфликтами, изменением климата и пандемией коронавируса.

Между Афганистаном, Буркина-Фасо, Демократической Республикой Конго, Нигерией, Южным Суданом и Йеменом распределят $80 млн. Ещё $20 млн могут выделить Эфиопии, где засуха грозит усугубить и без того нестабильную ситуацию с продовольствием.

Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что еды в мире для всех более чем достаточно. Голод не должен вернуться в мир как обычное явление, это «душераздирающая и непристойная» перспектива.

«Никто не должен рассматривать сползание к голоду как неизбежный побочный эффект этой пандемии. Если это происходит, то потому, что мир позволил этому случиться», — подчеркнул Лоукок.