Берлин, , 09:11 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии был выявлен 17 561 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 833 307.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 305 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 13 119.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 546,5 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (211 380 заразившихся), Бавария (164 288) и Баден-Вюртемберг (120 870).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 16,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.