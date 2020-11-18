Махачкала, , 09:11 — REGNUM Количество гостей на свадьбах в Дагестане необходимо сократить до 100 человек из-за сохраняющихся рисков распространения коронавируса. Об этом накануне, 17 ноября, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов.

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Главный санитарный врач Дагестана отметил, что в структуре заболеваемости по-прежнему выделяются две категории — люди пожилого возраста и безработные. Самой частой причиной заражения, по данным Павлова, остается посещение мест массового скопления людей — прежде всего, свадеб и похорон.

«Глава регионального Роспотребнадзора предложил сократить количество участников свадеб до 100 человек, а число участвующих в похоронных церемониях — до минимума», — сказано в сообщении пресс-службы главы и правительства Дагестана.

Ранее введенный режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше и граждан с хроническими заболеваниями Павлов предложил продлить до особого распоряжения. Кроме того, главам городов и районов республики рекомендовано обратить внимание на соблюдение противоэпидемического режима на рынках.

Отмечается, что врио главы Дагестана Сергей Меликов поддержал эти инициативы и указал на необходимость усиления разъяснительной работы с населением. Вместе с тем он подчеркнул, что в период самоизоляции работающие пенсионеры не должны пострадать финансово.

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