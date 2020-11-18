Москва, 18 ноября 2020, 09:02 — REGNUM Участковые врачи и службы скорой помощи должны быть обеспечены дополнительным автотранспортом. Такое поручение сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Для этих целей разрешается задействовать свободные машины госведомств, бюджетных организаций, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками», — говорится в материале на сайте правительства России, подготовленного по итогам заседания.
Данная мера должна помочь пациентам оперативно получать медпомощь на дому и при поступлении в больницы.
Данные об исполнении поручений главы регионов должны предоставлять еженедельно.