Москва, , 09:02 — REGNUM Участковые врачи и службы скорой помощи должны быть обеспечены дополнительным автотранспортом. Такое поручение сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для этих целей разрешается задействовать свободные машины госведомств, бюджетных организаций, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками», — говорится в материале на сайте правительства России, подготовленного по итогам заседания.

Данная мера должна помочь пациентам оперативно получать медпомощь на дому и при поступлении в больницы.

Данные об исполнении поручений главы регионов должны предоставлять еженедельно.